Frauen-EM: ÖFB-Keeperin stichelt gegen Deutschland - "Alexandra Popp schießt gegen uns kein Tor"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft will im Nachbarschaftsduell gegen Österreich den Einzug ins EM-Halbfinale perfekt machen!

Ein Selbstläufer dürfte das K.o.-Spiel am Donnerstag in Brentford allerdings nicht werden. (Frauen-EM: Viertelfinale Deutschland - Österreich 21 Uhr im LIVETICKER)

ÖFB-Keeperin Manuela Zinsberger schickte eine Kampfansage an das Team von Martina Voss-Tecklenburg und will in erster Linie auf Stürmerin Alexandra Popp achten, die bislang bei jedem EM-Auftritt traf. (NEWS: Alles zur Frauen-EM 2022)