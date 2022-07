"Rudi Brückner - Der Talk am Montag": Fußballtalk live auf SPORT1 - Gäste und Themen

Der ehemalige Doppelpass-Moderator Rudi Brückner kehrt mit einer neuen Fußball-Talksendung am Montagabend zurück zu SPORT1.

In Rudi Brückner - Der Talk am Montag begrüßt der frühere Doppelpass-Moderator ab der neuen Saison immer montags live ab 21 Uhr verschiedene Stargäste aus dem deutschen Fußball zur Diskussion über aktuelle Themen.

Seine erste Sendung in den SPORT1 Mittendrin Studios in Ismaning hat Rudi Brückner nach dem Start der neuen Bundesliga-Saison am Montag, 8. August, live ab 21 Uhr.