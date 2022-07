Geldstrafen für Hertha und Bayer

Frankfurt am Main (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Geldstrafen gegen die Bundesligisten Hertha BSC und Bayer Leverkusen verhängt. Der Hauptstadtklub muss wegen Fehlverhaltens seiner Fans 27.000 Euro zahlen. In der zweiten Halbzeit und nach Abpfiff des Relegations-Rückspiels beim Hamburger SV am 23. Mai hatten Berliner Zuschauer 21 pyrotechnische Gegenstände gezündet und zudem zwei Raketen abgeschossen.