Tyson Fury vor Comeback gegen Anthony Joshua? Boxer gibt Update

Tyson Fury spielt mit dem Gedanken, zurück in den Ring zu steigen. Nun macht er den nächsten Schritt hin zu einem Wunsch-Kampf mit ungewöhnlichen Bedingungen.

Auf Instagram hat der Ex-Boxer einen Einblick gegeben, wie weit die Planungen für seine Rückkehr in den Ring sind. „Ich werden meinen Vertrag heute unterschreiben“, erklärt er in einem Selfie-Video.

Nach seiner Niederlage im vergangenen Jahr will Joshua nicht nur eine Revanche, sondern sich auch die Schwergewichtsgürtel der WBA, WBO und IBF holen.

Das hindert den „Gypsy King“ jedoch nicht daran, Druck auszuüben. „Der Ball liegt bei euch, nehmt es an oder lasst es bleiben. So oder so, es ist mir s*****egal“, macht Fury klar.