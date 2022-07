FC Bayern: "Einer der besten Spieler der Vorbereitung" - Verkaufskandidat bekommt Sonderlob von Nagelsmann!

Julian Nagelsmann hat nach dem Testspiel gegen D.C. United ausgerechnet einen Verkaufskandidaten in höchsten Tönen gelobt.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat nach dem 6:2-Testspielsieg gegen D.C. United Marcel Sabitzer in höchsten Tönen gelobt.

Der Österreicher, der das zwischenzeitliche 2:0 per Distanzschuss erzielte, sei „einer der besten Spieler in der bisherigen Vorbereitung“, wie Nagelsmann auf SPORT1 -Nachfrage betonte.

Gravenberch, Laimer - und Sabitzer?

Spannend bleibt, wie sich die Rolle des 27-Jährigen in der kommenden Saison gestaltet. Im vergangenen Jahr konnte Sabitzer wenig überzeugen, auch deshalb gilt der Österreicher als potenzieller Verkaufskandidat.

Goretzka-Ausfall als Chance

Durch den Ausfall von Leon Goretzka könnte nun ein Platz in der Rotation auf der Sechs frei geworden sein, Sabitzer will sich mit konzentrierten Trainingsleistungen in eine gute Position bringen: