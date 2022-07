FIFA 22: WM-Teilnehmer verlassen Bochum

Der VfL Bochum wird mit einem veränderten Kader in die kompetitive Saison von FIFA 23 angehen. Sowohl Koray „KKoray_“ Kücükgünar als auch Benedikt „BeneCR7x“ Bauer werden den Verein verlassen.

Zum Ende von FIFA 22 kommt langsam wieder Bewegung in die Roster der Vereine und Organisationen. So konnte beispielsweise der FOKUS CLAN mit Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen und Mustafa „xMusti19″ Cankal schon zwei deutsche Top-Spieler unter Vertrag nehmen.

Auch beim VfL Bochum stehen nun Veränderungen an. Die eSports-Abteilung des Ruhrpott-Klubs muss dagegen aber zwei prominente Abgänge verkraften. Dabei haben beide noch vor wenigen Tagen beim FIFAe World Cup in Kopenhagen im Trikot des Ruhrpott-Klubs um den WM-Titel gespielt.

FIFA 22: „BeneCR7x“ und „KKoray_“ verlassen den VfL Bochum

Doch jetzt wurde bekannt, dass die Verträge von Koray „KKoray_“ Kücükgünar und Benedikt „BeneCR7x“ Bauer nicht verlängert werden. Trotzdem gehen alle Partien im Guten und mit positiven Erinnerungen an die gemeinsame Zeit auseinander. In der laufenden Spielzeit haben beide die Farben des VfL auf jeden Fall bestens vertreten. Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft strichen die zwei u.a. durch ihre Leistungen in den FGS-Qualifiern sowie den Playoffs jeweils fünfstellige Preisgelder ein.