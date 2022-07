BVB: Transfer nach Haller-Schock? Das sagt Adeyemi

So lockten sich Adeyemi und Schlotterbeck gegenseitig zum BVB

„Ersetzen müssen wir niemanden. Wir versuchen, weiter Fußball zu spielen, vielleicht mit einer anderen Formation oder jemand anderem im Sturm“, sagte der 20-Jährige am Donnerstag im Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz. „Die Qualität dazu haben wir.“ (BERICHT: Suárez wurde BVB angeboten)