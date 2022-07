Formel 1: Überraschung für Sebastian Vettel - F1-Star fährt historisches Rennauto

Am Rande des Formel-1-Wochenendes in Frankreich (das Rennen, Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) begibt sich Sebastian Vettel auf Zeitreise!

Dabei handelt es sich um einen Aston Martin GP, der erstmals vor 100 Jahren am Start stand. Am 15. Juli 1922 - ebenfalls auf französischem Boden - wurde der Wagen von Clive Gallop und Louis Zborowski gefahren. Aufgrund von Motorproblemen konnte beide Fahrer das Rennen aber nicht beenden.

„Ich freue mich sehr, es ist ein ganz altes Auto und es wird auf jeden Fall ganz anders zu fahren sein, als das was ich üblicherweise fahre oder was ich kenne. Es trägt gewissermaßen so viel Geschichte in sich und dass es überhaupt noch existiert, fährt und in so gutem Zustand ist, ist super“, erklärte der viermalige Weltmeister.