BVB: Zoff mit Rose & viel Konkurrenz! Hat Emre Can noch eine Zukunft in Dortmund?

Emre Can bekommt gewaltige Konkurrenz beim BVB. In der vergangenen Saison schwankten seine Leistungen, dazu fiel er durch einen Zoff mit Ex-Trainer Marco Rose auf.

Für Emre Can bricht eine neue Zeitrechnung an.

War der 28-Jährige in der vergangenen Saison beim BVB (sofern er fit war) noch gesetzt, sieht das in der neuen Saison komplett anders aus. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Neuzugänge drängen in die Startelf von Neu-Trainer Edin Terzic. Das bedeutet zwangsläufig auch, dass es für einige Arrivierte wie Can künftig eng wird.

BVB-Bosse fordern Steigerung bei Can

Bei so viel Konkurrenz stellt sich die Frage: Hat Can überhaupt noch eine Zukunft in Dortmund? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Can soll als Führungsspieler vorangehen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss indes die Leistung stimmen - und die war in der vergangenen Spielzeit dann doch oft zu wechselhaft.

BVB: Can zofft sich mit Rose

Ein Beispiel: Im Champions-League-Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon (1:3), das das Aus in der Vorrunde besiegelte, flog er in der Schlussphase nach einer Unbeherrschtheit vom Platz.

Verlässt Can den BVB?

Angesichts dieser Unkontrolliertheiten fordern die BVB-Bosse: Can soll seine Emotionen in den Griff bekommen und in Leistung umwandeln, damit er endlich das erfüllt, was Hans-Joachim Watzke und Co. sich von Beginn an von ihm erhofft hatten - nämlich als Mentalitätsspieler voranzugehen.