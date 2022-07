FC Everton blamiert sich bei Testspiel - Dele Alli vergibt Megachance vor leerem Tor

Der FC Everton kassiert in der Vorbereitung eine empfindliche Pleite. Eine vergebene Großchance von Dele Alli steht sinnbildlich für die Niederlage gegen ein MLS-Team.

Der FC Everton hat sich zum Abschluss seiner US-Reise in einem Testspiel blamiert.

Der englische Erstligist unterlag dem MLS-Klub Minnesota United in der Nacht auf Donnerstag mit 0:4. Schon im ersten Durchgang musste die Mannschaft von Trainer Frank Lampard drei Gegentore hinnehmen. Rund zehn Minuten vor Schluss klingelte es dann erneut. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Lampard zeigte sich bedient: „Die Spieler in der Kabine müssen wissen, dass sie individuell und als Team eine sehr schlechte Leistung gezeigt haben.“

Der einstige Weltklassespieler warnte, dass man ohne Steigerung in allen Bereichen auch in der kommenden Saison wieder gegen den Abstieg in der Premier League spielen werde.