Sportwetten: Fortuna Favorit gegen Tabellenführer Paderborn

Fortuna Düsseldorf geht in der 2. Fußball-Bundesliga mit einer Siegquote von 2,20 zum Auftakt des zweiten Spieltags als Favorit gegen den mit einem 5:0-Sieg gestarteten Tabellenführer SC Paderborn (Siegquote 3,00) ins Spiel.

Ein Remis im Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth am Samstag wird mit einer Quote von 3,50 notiert. Beide Teams werden jeweils mit einer Siegquote von 2,60 geführt. Am Sonntag ist der Hamburger SV (Siegquote 1,47) klarer Favorit im Heimspiel gegen Hansa Rostock (Siegquote 6,25).