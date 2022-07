"Geldgieriger Piranha" ganz zahm? Zahavi rief wegen Lewandowski wohl Uli Hoeneß an

Einst beschimpfte Uli Hoeneß Berater Pini Zahavi als „geldgierigen Piranha“. In der Transfer-Posse um Robert Lewandowski kam es jetzt offenbar zu einem bemerkenswerten Anruf.

So auch in der jüngsten Transfer-Posse um Robert Lewandowski , der letztlich seinen Wechsel zum FC Barcelona erzwang. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Zahavi rief bei Hoeneß an - wegen Lewandowski

Obwohl er vom mächtigen Bayern-Boss seinerzeit beleidigt wurde, suchte der Berater das Gespräch. Obwohl sich beide Männer „bislang feindselig gegenübergestanden hatten, redeten sie respektvoll miteinander“, heißt es in dem Bericht.

Allerdings: Gebracht hat es zunächst nichts. Bayern blieb bekanntlich lange bei seinem Basta, auch nachdem Lewandowski zwischenzeitlich verkündete hatte, etwas in ihm sei „gestorben“.

Trotzdem musste Lewandowski in der vergangenen Woche noch zum Trainingsbeginn bei Bayern antreten, bevor beide Klubs am Wochenende eine Einigung erzielten und der Transfer dann am Dienstag auch von Barca offiziell verkündet wurde.