"Sprinter" Holtmann verlängert bis 2025 in Bochum

Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, bindet sich der 27 Jahre alte pfeilschnelle Außenbahnspieler bis 2025 an den VfL. In 66 Pflichtspielen kam der Profi auf 23 Torbeteiligungen.

„Er hat sich in seinen Leistungen stabilisieren können, hat in der Saison 2020/21 einen Geschwindigkeitsrekord in den beiden deutschen Top-Ligen aufgestellt und in der vergangenen Saison seine erfolgreichste Bundesligasaison gespielt. Mit seiner Dynamik ist er für jede Abwehrreihe ein unbequemer Gegenspieler.“