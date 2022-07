1. FC Köln fordert Ausschluss von Teams aus Belarus aus UEFA Conference-League

„Trotz aller Vorfreude auf die europäischen Chancen bereitet uns ein Thema vor der Auslosung der Playoffs am 2. August 2022 große Bauchschmerzen“, heißt es in einem offenen Brief des Vereins, der nach Klubangaben auch an UEFA-Präsident Alexander Ceferin ging: „Die belarussischen Teams FK BATE Borissow, FK Homel, FK Schachzjor Solihorsk und FK Dinamo Minsk dürfen aktuell an den Qualifikationsrunden zu den Playoffs teilnehmen, obwohl Belarus den russischen Überfall auf die Ukraine als engster Verbündeter massiv unterstützt, sein Territorium als Ausgangspunkt für die Angriffe zur Verfügung gestellt hat und damit gegen Werte und Normen verstößt, für die der Sport steht und sich einsetzt.“