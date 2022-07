Kai Havertz: Kurioser Fehlschuss vom DFB-Star wird von Chelsea-Fans gefeiert

Der FC Chelsea absolviert in der Vorbereitung ein Spiel gegen Club America. Danach sprechen die Fans nur noch über einen ganz speziellen Schuss von Kai Havertz.

Der 23-Jährige, der zur Halbzeit durch Michy Batshuayi ersetzt wurde, kam in der 29. Minute halbrechts vom Tor frei zum Schuss. Mit dem linken Innenrist wollte er den Ball oben links im Tor versenken. Der Ball flog jedoch am Winkel vorbei, prallte hinter dem Tor gegen die Wand und landete direkt in einem kleinen Kübel.