Bundesliga: 18.000 Flugmeilen! Mané mit Hammer-Reiseprogramm

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit gelang Sadio Mané noch der Premierentreffer für den FC Bayern. Der 30-Jährige erzielte bereits in der fünften Minute das erste Tor des Spiels gegen D.C. United , welches die Münchner mit 6:2 für sich entscheiden konnten.

Diese findet in Marokko statt. Mané, der schon 2019 den Titel gewinnen konnte, ist neben Ex-Teamkollege Mohamed Salah auch in diesem Jahr Mitfavorit. Mit Chelsea-Torwart Edouard bildet das Trio die Top-3.

Nagelsmann von Mané-Reise begeistert

Der Offensiv-Akteur flog also am Donnerstag direkt nach seinem Bayern-Debüt nach Afrika - nur ,um schon am nächsten Tag in die USA zurückzukehren. Doch damit nicht genug: Wenige Stunden später hebt der Rekordmeister Richtung München ab - mit Mané an Bord! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)