Mats Hummels spricht über Karriereende: "Würde gerade mit mir auch nicht verlängern"

Das vergangene Jahr sei "gesundheitlich leider gar nicht gut" gewesen. "Unter anderem die Kniegeschichte hat mir schon gezeigt, dass da ein paar Jahre in den Knochen stecken. Irgendwann, wenn die Zeit reif ist, möchte ich entscheiden, ob, und wenn ja, wie es weitergeht."

Hummels: „Ich würde gerade auch nicht mit mir verlängern“

Der Verein will mit einem eventuellen Verlängerungsangebot abwarten, wofür Hummels (33) im Trainingslager in der Schweiz Verständnis zeigte. „Ich habe gerade eben noch zu Sebastian Kehl gesagt, dass ich an Stelle des BVB gerade auch nicht mit mir verlängern würde“, sagte er.