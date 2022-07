Chancenlos - Gesa Felicitas Krause Letzte im Hindernis-Finale

Gesa Felicitas Krause hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene im Finale über 3000-m-Hindernis den letzten Platz belegt.

Die 29 Jahre alte Sportsoldatin, Dritte von 2019 und 2015, war im mit Abstand schnellsten Rennen der Weltmeisterschafts-Geschichte von Beginn an chancenlos und kam beim Sieg von Norah Jeruto (Kasachstan/8:53,02) als 15. in 9:52,66 Minuten ins Ziel.

Die zweimalige Europameisterin und deutsche Rekordhalterin Krause, die in der WM-Saison mit langwierigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, konnte schon in der zweiten Runde das immens hohe Tempo des Feldes nicht mehr mitgehen und lief weit hinter der vorletzten Athletin her.