2. Liga: Hannover 96 – FC St. Pauli (Samstag, 20:30 Uhr)

Die Gäste bestreiten das zweite Spiel am Samstag bei 96. Anstoß ist um 20:30 Uhr. Nach der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern zum Saisonstart ist Hannover um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal als Sieger vom Platz gehen. In der ersten Partie der Saison kam St. Pauli zu einem 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg.