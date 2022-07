"Beängstigend": Bayern-Star Davies mit Geständnis

Alphonso Davies blickt in einem Interview auf seine Herzmuskelentzündung zurück. Der Kanadier hatte Zweifel an der Fortsetzung seiner Karriere.

Der Kanadier, der aktuell mit den Münchnern in den USA weilt, überraschte zudem mit einem Geständnis: „Zu diesem Zeitpunkt hatte ich Zweifel, ob ich noch in der Lage sein würde, Fußball zu spielen, aber am Ende hat alles geklappt.“ Er sei „glücklich und dankbar, dass der Arzt sich so gut um mich gekümmert hat.“