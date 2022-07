Tour de France 2022: 15 Sekunden - Sprint-Star Fabio Jakobsen zittert sich ins Ziel

Gleich drei Teamkollegen unterstützen Jakobsen beim Kampf gegen die Uhr, doch am Schlussanstieg musste er abreißen lassen und war von da an auf sich alleine gestellt.

Am Ende erreichte der Niederländer mit einem Rückstand von 36:48 Minuten auf den Sieger das Ziel - besagte 15 Sekunden unter dem Zeitlimit. Als er die letzten Meter Richtung Ziel in Angriff nahm, fuhr der Besenwagen schon direkt hinter ihm her. (NEWS: Alles zur Tour de France 2022)