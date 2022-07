ATP: Trotz fehlender Impfung - Djokovic auf US-Open-Meldeliste

Die Hoffnung stirbt zuletzt - Djokovic schielt auf US Open

Novak Djokovic steht auf der Meldeliste für die US-Open. Der Serbe selbst zeigt sich jedoch skeptisch, was eine Teilnahme angeht. Grund dafür ist immer noch sein Corona-Impfstatus.

„Gemäß den Grand-Slam-Regeln werden alle teilnahmeberechtigten Spieler 42 Tage vor dem ersten Montag des Turniers automatisch in das Hauptfeld der Damen und Herren aufgenommen“, teilten die Veranstalter in einer Erklärung am Mittwoch mit. (SERVICE: ATP-Kalender)