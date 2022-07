Bei Erreichen von Paris: Van Aert hat Grünes Trikot sicher

Der belgische Radprofi Wout van Aert wird bei der Tour de France das Grüne Trikot gewinnen - vorausgesetzt, er erreicht das Ziel in Paris.

Der belgische Radprofi Wout van Aert wird bei der Tour de France das Grüne Trikot gewinnen - vorausgesetzt, er erreicht das Ziel in Paris. Auf dem 17. Teilstück der Frankreich-Rundfahrt am Mittwoch zementierte der 27-Jährige seine Führung in der Punkte-Wertung.