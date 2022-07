Juventus Turin: Emotionale Worte von Matthijs de Ligt! Bayern-Neuzugang verabschiedet sich

Der 22-Jährige wechselt zum FC Bayern, wie beide Vereine am Dienstagabend bekannt gaben . Der Niederländer verabschiedete sich über die Sozialen Medien von der Alten Dame und deren Fans.

„Die Zeit ist gekommen, ein sehr schönes Kapitel in meiner Karriere abzuschließen“, schrieb der Innenverteidiger, der 2019 für 85,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Italien gewechselt worden war.

„Ein riesiges Dankeschön an die gesamte Juventus-Familie, Klub, Trainer, Spieler, Mitarbeiter und Fans für die Liebe, die Ihr mir zu jeder Zeit entgegengebracht habt“, fuhr de Ligt fort. Er betonte: „Es war eine Ehre, an Eurer Seite zu kämpfen und für dieses Team zu spielen.“

Er schloss seinen Post, der auch ein Video seiner besten Szenen beinhaltete, mit den Worten: „Ihr werdet immer in meinem Herzen sein.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

De Ligt absolvierte in seinen drei Jahren für den italienischen Rekordmeister 117 Pflichtspiele. Die Bayern zahlen 67 Millionen Euro an fester Ablöse für den niederländischen Nationalspieler, hinzu kommen noch zehn Millionen an möglichen Boni.