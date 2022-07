VfB-Profi Mangala positiv getestet

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss in der Saison-Vorbereitung vorerst auf Orel Mangala verzichten.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss in der Saison-Vorbereitung vorerst auf Orel Mangala verzichten. Der Mittelfeldspieler (24) wurde bereits am Dienstag positiv auf das Corona-Virus getestet und befindet sich nach Angaben der Schwaben seitdem in häuslicher Isolation.