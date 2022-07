Hertha BSC: "Tränen gelassen!" Social-Media-Star Nader El-Jindaoui hat schlechte Nachricht

Neuzugang und Social-Media-Star Nader El-Jindaoui hat bei Hertha BSC in den vergangenen Tagen und Wochen für mächtig Furore gesorgt - jetzt aber gibt es schlechte Neuigkeiten.

In einer Instagram-Story richtete sich der 25-Jährige nach einem Arztbesuch an seine Fans und erklärt, dass er sich einen Muskelfaserriss zugezogen habe und somit die nächsten drei Wochen ausfalle.

„Das ist sehr traurig vor allem in der jetzigen Phase. (…) Louisa und ich haben ein paar Tränen gelassen“, gab der gebürtige Berliner enttäuscht zu.

Dennoch zeigte sich El-Jindaoui, der in der Vergangenheit mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte, selbstbewusst und kündigte an, so schnell wie möglich zurückkommen zu wollen: „Es gibt Schlimmeres. (…) Ich versuche, aus drei Wochen vielleicht zwei zu machen oder anderthalb.“