Anzeige

Prime League Spieltag #15: Unicorns of Love knacken Rekord! Prime League: Spieltag #15

Gestern Abend kam es zum Prime-League-Topspiel zwischen BIG und den Unicorns of Love SE © Unicorns of Love via Twitter

Robin Ahlert

Die reguläre Saison der Strauss Prime League biegt auf ihre Zielgerade ein. Im Kampf um die besten Positionierungen für die Playoffs egalisieren die Unicorns of Love Sexy Edition mal kurzerhand einen erst letzten Split aufgestellten Rekord.

Es ist kaum eine ganze Saison her, als GamerLegion einen vermeintlichen Rekord für die Ewigkeit oder zumindest für eine lange Zeit aufgestellt hatte.

Nach einem fulminanten Start in die 2022er-Saison standen für das Team, das am Ende des Splits auch die Trophäe gewann, grandiose elf Siege in Folge zu Buche. Damit lösten die Berliner den lang bestehenden Rekord von MOUZ ab, welchen diesen lange Zeit mit zehn Siegen in Folge inne hatten.

Anzeige

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren! +++

Jetzt, ein paar Monate in der Zukunft, ist GamerLegion nicht nur ein Schatten von dem Team, das letzten Split noch ganz oben stand, auch der eigentlich unantastbare Rekord der längsten Siegesserie der heimischen Strauss Prime League scheint ihn akuter Gefahr. Der Grund dafür sind die Unicorns of Love Sexy Edition. Das Team, das GamerLegion kurioserweise schon im letzten Split daran hinderte, die Siegesserie noch weiter ausbauen zu können - es waren die Einhörner, die GL nach elf Erfolgen in Folge erstmalig besiegen konnten - schickt sich nun an, den eigenen Namen hinter den Rekord für die längste Siegesserie der Prime League zu schreiben.

Prime League: Unicorns of Love egalisieren Rekord

Im Top-Spiel des gestrigen 15. Spieltages, trafen UOL auf BIG. Zu diesem Zeitpunkt beide mit einer Bilanz von 11:3 auf dem ersten Platz stehend.

Beide Teams entschieden sich für eine eher Late-Game-orientierte Komposition. Entsprechend ereignete sich im Early-Game noch nicht sonderlich viel. Kills, Drakes und Türme wurden im Einklang hin und her getraded mit leichten Vorteilen für die Einhörner. Diesen Vorsprung baute man auf Seiten von UOL immer weiter aus je länger das Spiel ging. Der Kampf um den insgesamt vierten Drachen war der erste kleine Breakingpoint, bei dem sich der Goldlead erstmals bemerkbar machte.

Die Einhörner gewannen den Teamfight mit 3:2 und holten am Ende auch den für sie schon dritten Drachen. Insgesamt 8k Gold lagen die Einhörner danach vorne. Diesen Lead gab UOL auch nicht mehr ab. Ein Kampf auf der Mid-Lane besiegelte endgültig das Schicksal von BIG als man diesen mit 1:5 verlor. Da die Deathtimer zu diesem Zeitpunkt (Minute 28) schon sehr hoch waren, reichte das den Einhörnern, um in die gegnerische Base zu galoppieren und diese dem Erdboden gleichzumachen.

Damit übernahm UOL nicht nur die Tabellenführung, sondern egalisierte mit dem 11. Sieg in Folge auch den von GamerLegion im letzten Split erst aufgestellten Rekord.

Prime League: Playoff-Teilnehmer stehen fest

Hinter den beiden Top-Teams an der Spitze folgt SK Gaming Prime mit einer Bilanz von 10:5. Spandau und Schalke 04 folgen dahinter mit 9:6. Den Abschluss der inzwischen feststehenden Playoff-Teilnehmer macht MOUZ auf Platz 6 mit 8:7.

Anzeige

Für die Teams dahinter geht es - bis auf GamerLegion - darum noch möglichst viele Siege in den verbleibenden drei Spieltagen zu sammeln, um am Ende nicht in die Relegation zu müssen. Die nächste Chance bekommen sie am kommenden Donnerstag, wenn der 16. Spieltag beginnt.

Die Ergebnisse des 15. Spieltages der Strauss Prime League in der Übersicht