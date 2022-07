Leichtathletik-WM 2022: Konstanze Klosterhalfen startet über 5.000 Meter als "Wundertüte"

Bei der Leichtathletik-WM in Oregon rückt der Start von Konstanze Klosterhalfen immer näher. Aufgrund einer früheren Coronainfektion kann sie ihr Leistungsniveau selbst nicht einschätzen.

In den sozialen Netzwerken präsentiert sich das Lauf-Ass vor dem WM-Einstieg über 5000 m beim Kaffeetrinken oder den letzten Trainingseinheiten bestens gelaunt.

„Ich freue mich unheimlich auf die WM, es fühlt sich an wie ein Heim-Meeting“, ließ Klosterhalfen über ihren Verein ausrichten, Interviewanfragen lehnte ihr Management zuletzt ab.

Klosterhalfen erhält viel Unterstützung auf den Rängen

Corona: Klosterhalfen verpasst Deutsche Meisterschaften

Mit ihren 14:37,94 Minuten von Oslo ist Klosterhalfen immerhin die Nummer zehn der Welt - doch danach bremste dieses verflixte Coronavirus sie aus, ein Start bei den deutschen Meisterschaften in Berlin war nicht möglich. (BERICHT: Corona-Schock für Klosterhalfen)

Auf einen Start in Eugene über 10.000 m verzichtet die deutsche Rekordhalterin. Was sie zu leisten im Stande ist, wenn in der Nacht zu Donnerstag (1.25 Uhr MESZ) die Vorläufe anstehen? Keiner weiß es.