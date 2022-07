BVB: Niklas Süle hat den Titel als Ziel - und will medial vorangehen

Schönster Vereinswechsel? So blühte Süle beim BVB-Trainingsauftakt auf

Niklas Süle stellt sich in einer Medienrunde den Fragen der Pressevertreter. Der BVB-Neuzugang will auch medial vorangehen.

„Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht daran glaube, dass wir Meister werden können. Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen können“, sagte der Innenverteidiger am Mittwoch im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz. „Wir werden sehr, sehr viel dafür tun - aber allein vom Quatschen hast du keinen Erfolg.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dafür beansprucht Süle eine Führungsrolle. "Man soll es kaum glauben, aber ich werde auch schon 27 dieses Jahr. Ich sehe mich in der Verantwortung, gehöre zu den Erfahrenen und will vorweggehen - mit Leistung und medial, wenn es mal nicht so läuft", sagte er.