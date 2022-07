Offiziell: Dybala wechselt zur AS Rom

Paulo Dybala hat nach seinem Abgang von Juventus Turin einen neuen Klub gefunden. Er bleibt in der Serie A.

Der argentinische Fußball-Star Paulo Dybala (28) wechselt von Juventus Turin zur AS Rom. Wie der Hauptstadtklub am Mittwoch bekannt gab, erhält Dybala einen Dreijahresvertrag. Sein Jahresgehalt soll laut Medienberichten sechs Millionen Euro per annum betragen.