Voss-Tecklenburg vor EM-Viertelfinale selbstbewusst

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht das EM-Viertelfinale gegen Österreich nach der makellosen Gruppenphase mit reichlich Selbstvertrauen an. „Ich bin sehr entspannt, weil ich mir sehr sicher bin, dass wir eine gute Leistung bringen“, sagte Voss-Tecklenburg vor dem ersten K.o.-Spiel des achtmaligen Europameisters am Donnerstag (21.00 Uhr) in Brentford.