Apex Legends: Neue Skins, Challenges und mehr - Alle Infos zum Gaiden-Event

Am 19. Juli begann in Apex Legends das neue Gaiden-Event. Hier gibt es wieder einige Herausforderungen, neue kosmetische Items und einen frischen Spielmodus.

Schon gestern, am 19. Juli, startete in Apex Legends ein neues Event, das den Namen Gaiden trägt. Thematisch ist das Ganze an verschiedene Anime angelegt. Das Event läuft zwei volle Wochen und endet am 2. August.