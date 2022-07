Eintracht Frankfurt: Abschiedsspiel für Vereins-Ikone Alexander Meier am 31. August

Rund zweieinhalb Jahre nach seinem Karriereende holt Alexander Meier sein Abschiedsspiel nach. Dessen Ex-Verein Eintracht Frankfurt kündigt „ausgewählten Weggefährten“ an.

Frankfurt am Main (SID) - Vereinsikone Alexander Meier bekommt beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt sein Abschiedsspiel.

Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wird der ehemalige Kapitän am 31. August (19.00 Uhr/Sport1) im Rahmen des Familienfestes mit „ausgewählten Weggefährten“ nochmals auf dem Platz stehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

"Der Name Alexander Meier ist ein Synonym für die Attribute von Eintracht Frankfurt", sagte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann: "Treue in guten wie in schlechten Zeiten, ein hohes Traditionsbewusstsein und alles geben für den Erfolg des Klubs ? Alex hat damit die Ära der 2000er und 2010er Jahre geprägt wie kaum ein anderer."