Tour de France 2022: Simon Geschke und das Bergtrikot - alle Bergwertungen bis Paris

Simon Geschke ist auf dem besten Wege, sich in die Geschichtsbücher der Tour de France einzutragen.

Nach 16 absolvierten Etappen liegt der 36-Jährige in der Bergwertung in Führung.

Neilson Powless kündigt Kampf ums Bergtrikot an

Mit Position 13 in der Gesamtwertung hat er die Top-10 noch vor Augen, kündigte aber bereits vor der 16. Etappe an, dass für ihn nur noch das Bergtrikot zähle.

Allerdings hat Geschke auf der ersten Pyrenäen-Etappe von Carcassonne nach Foix eindrucksvoll bewiesen, dass auch er in den Bergen abliefern kann. 12 Punkte sammelte er am Dienstag.