FC Bayern: Matthijs de Ligt in den USA angekommen Bayern-Star de Ligt angekommen

Daumen hoch! De Ligt macht jungen Fan glücklich

Der FC Bayern kann sich auf seiner USA-Tour jetzt auch über die Gesellschaft von Matthijs de Ligt freuen. Der Star-Einkauf von Juve fliegt hinterher und ist jetzt wirklich beim neuen Klub angekommen.

Jetzt hat der FC Bayern auch Top-Einkauf Matthijs de Ligt im Team!

Der neue Abwehrchef aus den Niederlanden, dessen 67-Millionen-Transfer die Münchner am Dienstag offiziell verkündet hatte, kam am Mittwoch in den USA an. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Dort absolviert der Rekordmeister seit Montag seine Vorbereitungstour.

De Ligt folgt Bayern in die USA

De Ligt flog über Nacht hinterher und kam dann um 3.03 deutscher Zeit am Ritz-Carlton Hotel in Washington beim Bayern-Tross an.

„Hallo Bayern-Fans! Ich bin gerade in Washington angekommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein, und kann es kaum erwarten, euch zu sehen“, sagte der 22-Jährige in einer Videobotschaft auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wann folgt das Debüt von de Ligt für Bayern?

De Ligt war am Montag in München angekommen um seinen Transfer von Juventus Turin zu Bayern zu finalisieren. Auf der US-Tour könnte er nun sein Debüt im neuen Trikot geben.

Geplant sich auch zwei Testspiele. Gegen den MLS-Klub D.C. United spielt das Team von Trainer Julian Nagelsmann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 1.30 Uhr deutscher Zeit. SPORT1 zeigt die Partie im Re-live um 20 Uhr in der Erstausstrahlung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der zweite Gegner ist Manchester City - gegen den englischen Meister treten die Bayern am Sonntag um 1 Uhr deutscher Zeit an. Auch diese Partie zeigt SPORT1 um 14 Uhr in voller Länge.

