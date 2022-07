Windsurfer Köster glaubt noch an Titelchance

Windsurfer Köster will nach seinem Triumph beim Weltcup vor seiner Heimat Gran Canaria entschlossen um seinen möglichen sechsten WM-Titel kämpfen.

Windsurfer Philip Köster will nach seinem Triumph beim Weltcup vor seiner Heimat Gran Canaria entschlossen um seinen möglichen sechsten WM-Titel kämpfen. „Ich war selbst etwas überrascht, als ich die neue Weltrangliste am Montag sah“, sagte der 28-Jährige dem SID: „Ich bin auf Platz vier und kann es somit also natürlich noch packen, mir den sechsten WM-Titel zu sichern.“