Nagelsmann: Ausfall von Goretzka die Chance für Gravenberch

Des einen Leid, des anderen Freud: Neuzugang Ryan Gravenberch soll bei Bayern München den wochenlangen Ausfall von Nationalspieler Leon Goretzka schließen. "Er hat jetzt früher die Chance, unserem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Wenn er so spielt, wie er trainiert, glaube ich, dass wir viel Freude an ihm haben werden", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag in Washington vor dem Testspiel gegen DC United am Mittwoch (Ortszeit).