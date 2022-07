US-Topstar Kerley scheidet über 200 m aus

US-Topsprinter Fred Kerley hat die Chance auf das Gold-Double bei der Heim-WM in Eugene bereits im Halbfinale vergeben.

US-Topsprinter Fred Kerley hat die Chance auf das Gold-Double bei der Heim-WM in Eugene bereits im Halbfinale vergeben. Der 100-m-Weltmeister verpasste als Sechster seines Rennes über 200 m in 20,68 Sekunden das Finale am Donnerstag.