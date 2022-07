Coe: Semenya ist bei der WM willkommen

Die zweimalige 800-m-Olympiasiegerin Caster Semenya ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene willkommen. Dies sagte Weltverbands-Präsident Sebastian Coe im Vorfeld des Vorlaufstarts der 31 Jahre alten Südafrikanerin über 5000 m am Mittwoch. Dort tritt sie in einem Rennen mit der deutschen Topläuferin Konstanze Klosterhalfen an.