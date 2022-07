Wessolly im 200-m-Halbfinale ohne Chance

Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene im Halbfinale über 200 Meter ausgeschieden.

Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene im Halbfinale über 200 Meter ausgeschieden. Die 25-Jährige kam in ihrem Rennen in 23,33 Sekunden auf Platz sieben.