FC Bayern: Wird Matthijs de Ligt zum entscheidenden Faktor?

Ob Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oder Gareth Bale - in jener Zeit zerschellten am niederländischen Koloss ganze Welten.

Das Resultat: Ajax Amsterdam, wo de Ligt damals spielte, schaffte es sensationell bis ins Halbfinale der Champions League, scheiterte dort überaus bitter am späteren Final-Verlierer Tottenham Hotspur.

De Ligt heftig umworben

Neben aller Enttäuschung brach für de Ligt aber eine neue Zeit an, denn die ganze Fußball-Welt, die zuvor an seiner hünenhaften Statur gescheitert war, wollte ihn plötzlich.

Die Liste war lang, am Ende entschied sich de Ligt für Juventus Turin, das er mit Ajax im Viertelfinale aus dem Weg geräumt hatte.

Nagelsmann schwärmt von de Ligt

Auf der Pressekonferenz in Washington hörte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gar nicht auf, von seinem neuen Abwehrchef zu schwärmen.

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir Matthijs bekommen haben, und er ist immer noch einer der talentiertesten Spieler in Europa. Es ist ein gutes Zeichen für uns und die Bundesliga, dass wir ihn bekommen haben.“

Nagelsmann weiter: „Er versucht immer, den Gegner anzugreifen, und das ist super wichtig für uns. Er ist zudem in der Offensive wichtig für uns und ich hoffe, dass er sechs oder sieben Tore in der kommenden Saison für uns erzielen wird. Er ist ein brillanter Charakter und kann eine Mannschaft anführen. Es ist wichtig, jemanden zu haben, der seine Mitspieler leiten kann.“

De Ligt mit Bayern-Sympathien

Dabei war es der explizite Wunsch des niederländischen Nationalspielers, seine Karriere in München fortzusetzen.

Wie SPORT1 erfuhr, hegte de Ligt von klein auf Sympathien für die Bayern und wäre am liebsten schon im Sommer 2019 an die Isar gewechselt. Ein möglicher Deal scheiterte damals aber an der hohen Ablöse, die Ajax für seinen Jugendspieler aufgerufen hatte.