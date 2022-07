FC Bayern: Rückennummer fix! Matthijs de Ligt tritt in große Fußstapfen

Inzwischen ist auch klar, mit welcher Rückennummer der 22-Jährige bei seinem neuen Arbeitgeber auflaufen wird. De Ligt erhält beim deutschen Rekordmeister die Nummer „4″. Das gaben die Münchner am Abend bekannt. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Damit tritt der Niederländer die Nachfolge von Niklas Süle an, der diese vor seinem Wechsel zum BVB getragen hatte. Weitere prominente Vorgänger bei den Bayern waren Dante, Samuel Kuffour oder Jürgen Kohler.

Dass sich de Ligt für diese Nummer entschieden hat, ist kein Zufall. Außer in seiner Debütsaison für Ajax Amsterdam (2016/17) trug der 38-malige niederländische Nationalspieler bei all seinen bisherigen Profistationen die „4″. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Möglicherweise gibt er auf dieser Reise dann auch gleich sein Debüt im neuen Dress. Gegen den MLS-Klub D.C. United spielt das Team von Trainer Julian Nagelsmann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 1.30 Uhr deutscher Zeit. SPORT1 zeigt die Partie im Re-live um 20 Uhr in der Erstausstrahlung.

Der zweite Gegner ist Manchester City - gegen den englischen Meister treten die Bayern am Sonntag um 1 Uhr deutscher Zeit an. Auch diese Partie zeigt SPORT1 um 14 Uhr in voller Länge.