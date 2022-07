Robert Lewandowski: Wechsel ist offiziell! FCB-Star wechselt zu Barcelona

„Der FC Barcelona hat am Ende eine Summe geboten, bei der ein Verkauf für uns absolut sinnvoll ist. Außerdem haben wir zuletzt sehr erfolgreich auf dem Transfermarkt agiert und in Sadio Mané einen absoluten Weltklassespieler für die Offensive verpflichtet“, erklärte Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender von Bayern . (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Bayern-Präsident Herbert Hainer meinte bei der Mannschaftsvorstellung am Samstag: „Es ist gut für beide Seiten, dass wir jetzt Klarheit haben.“

Lewandowski blickt dabei gerne auf seine Zeit im roten Bayern-Trikot zurück. „Diese acht Jahre waren besonders und das vergisst man nicht. Ich hatte eine tolle Zeit in München“, sagte er bei seinem letzten Training mit den ehemaligen Teamkollegen. Dabei kündigte er an, nochmal in die bayerische Landeshauptstadt zu kommen, um sich von allen gebührend zu verabschieden.