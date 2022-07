FC Bayern: Pressekonferenz live mit Julian Nagelsmann und Alphonso Davies

Der FC Bayern absolviert in den USA sein Kurz-Trainingslager. Auf der Pressekonferenz spricht Trainer Julian Nagelsmann über Matthijs de Ligt, Robert Lewandowski und das kommende Spiel gegen D.C. United.

Der FC Bayern hat seine Zelte für das Kurz-Trainingslager in den USA aufgeschlagen.

Dort wird der deutsche Rekordmeister zwei Testspiele absolvieren. Ehe es am Samstag, 23. Juli (1 Uhr) zum Kracher gegen Manchester City kommt, steht am Donnerstag die Partei gegen D.C. United an (1.30 Uhr MEZ - ab 20.00 Uhr im Relive bei SPORT1). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)