BVB: Sébastien Haller mit Hodentumor - alle Fragen und Antworten

Während sich Dortmund im „Schockzustand“ befindet, wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Dienstag erklärte, muss sich Haller weiteren Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum in Dortmund unterziehen.

Um welchen Tumor handelt es sich genau?

Es gebe „auch nicht krebsartige Tumore, also gutartige. Auf jeden Fall muss man das operieren, den Tumor entfernen und anschließend zur Aufarbeitung in die Pathologie einschicken. Erst dann kann man eine valide Aussage treffen“, sagt Wille weiter.

Wie hoch sind die Chancen, geheilt zu werden?

So sei im Falle eines bösartigen Tumors zwar fast immer der erste Schritt, den Hoden radikal zu entfernen: „Bei einem hohen Prozentsatz der Patienten ist die Therapie damit aber meist komplett durchgeführt. Wenn es auf den Hoden beschränkt ist und dieser entfernt wird und es keinen Hinweis auf eine Absiedlung gibt, dann ist die Therapie beendet“, erklärt May bei SPORT1 .

Warum wurde der Tumor nicht bereits beim Medizincheck entdeckt?

Konnte er in dieser kurzen Zeit so schnell wachsen – oder hatten die Ärzte ihn seinerzeit übersehen?

Wann erfuhr die Mannschaft davon – und wie reagierte sie?

Wie Trainer Edin Terzic in einer Medienrunde am Dienstag erklärte, hätten Marco Reus und Co. beim Abendessen am Montag von der schlimmen Nachricht erfahren.