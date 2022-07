Anzeige

Entscheidung gefallen: Diaby bleibt in Leverkusen Entscheidung gefallen: Diaby bleibt in Leverkusen

Moussa Diaby spielt auch kommende Saison in Leverkusen © AFP/SID/UWE KRAFT

SID

Der umworbenen Flügelspieler Moussa Diaby bleibt beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen.

Zell am See (SID) - Der umworbenen Flügelspieler Moussa Diaby bleibt beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. „Ich habe mich entschieden und werde auch kommende Saison für Bayer Leverkusen spielen“, sagte der französische Nationalspieler der Rheinischen Post. In den vergangenen Wochen hatte es Gerüchte um eine Rückholaktion seines ehemaligen Arbeitgebers Paris St. Germain gegeben.

In der abgelaufenen Spielzeit war Diaby (23) der endgültige Durchbruch beim Tabellendritten gelungen. In 32 Bundesligaspielen erzielte er 13 Tore, weitere zwölf bereitete er vor. Daran will der Franzose in der neuen Saison anknüpfen. "Wir wollen mit Bayer wieder ein Spitzenteam stellen und ich möchte dem Team maximal helfen, indem ich weiter Tore schieße, aber auch Vorlagen beisteuere", sagte er. Ziel sei es, "in allen Wettbewerben so weit wie möglich zu kommen".

Anzeige