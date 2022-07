Fecht-WM: Europameisterin Ebert scheitert im Achtelfinale

Florett-Europameisterin Leonie Ebert (Werbach) hat bei den Weltmeisterschaften in Kairo eine Medaille deutlich verpasst. Im Achtelfinale unterlag die 22-Jährige am Dienstag der Italienerin Francesca Palumbo mit 10:15. Nach Einzel-Gold und Team-Bronze bei der EM in Antalya war Ebert als die große Medaillenhoffnung des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) in den Wettbewerb gegangen.