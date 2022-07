Couragierter Kuhn verpasst Überraschung gegen Alcaraz knapp

Anzeige

Hamburg: Kuhn verliert knapp gegen Alcaraz © AFP/GETTY IMAGES/SID/MICHAEL REAVES

SID

Nicola Kuhn hat beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum trotz eines couragierten Auftritts eine Überraschung gegen Carlos Alcaraz knapp verpasst.

Nicola Kuhn hat beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum trotz eines couragierten Auftritts eine Überraschung gegen den topgesetzten Carlos Alcaraz knapp verpasst. Der 22 Jahre alte Ludwigshafener unterlag dem drei Jahre jüngeren Weltranglistensechsten aus Spanien am Dienstag in einer Erstrundenpartie bei brütender Hitze 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).

Für Kuhn war es das erste Duell mit einem Spieler aus den Top 10 der Welt. Alcaraz hat dagegen in dieser Saison bei ATP-500er-Turnieren, zu denen Hamburg gehört, alle seine elf Matches gewonnen. In Rio de Janeiro und Barcelona sicherte er sich die Trophäen und avancierte mit den Masterssiegen in Madrid und Miami zum Aufsteiger der Saison.

