Busquets schwärmt von Barcelona-Neuzugang Lewandowski

Der Königstransfer des FC Barcelona ist seit wenigen Tagen perfekt: Bayern-Knipser Robert Lewandowski schließt sich den Katalanen an. Am Montag absolvierte der Pole den obligatorischen Medizincheck und begrüßte bereits seine neuen Mannschaftskollegen.

Nach Andreas Christensen und Franck Kessié heißt der nächste Neuzugang Lewandowski: „Er kommt mit viel Freude und Ehrgeiz. Wir werden versuchen, ihm zu helfen“, kündigte der 34 Jahre alte Routinier, der am Montag zum ersten Mal mit dem Polen sprach, an. Lewandowski solle das zeigen, was er in den letzten Jahren gezeigt hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)