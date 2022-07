Anzeige

Der Status Quo der Overwatch League - Die Midseason Madness Vorschau OW: Midseason Madness Team-Vorschau

12 Teams kämpfen im Midseason Madness Turnier um 1.000.000 USD Preisgeld © Overwatch League via Twitter

Julian Spies

Insgesamt zwölf Teams haben sich für die Playoffs auf Hawaii qualifiziert. Besonders spannend wird das globale Turnier vor allem, weil zum ersten Mal in der aktuellen Saison Mannschaften aus beiden Regionen aufeinandertreffen.

Acht aus der West-Liga und vier Teams aus der East-Liga spielen seit gestern auf Hawaii um 1.000.000 USD Preisgeld und wichtige Bonuspunkte zur Qualifikation für die Playoffs am Ende der Saison. Was die Teilnehmer angeht, hat sich im Vergleich zum Kickoff Clash wenig getan. Neu dabei in den Playoffs ist nur London Spitfire, die Washington Justice ersetzen.

Overwatch: San Francisco Shock gibt weiter den Ton an

Mit zwölf Siegen in Folge steht Shock in der West-Tabelle unbedrängt an der Spitze. Nur acht Karten hat das Team um den Youngstar Kim „Proper“ Dong-hyun bisher abgeben müssen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Los Angeles Gladiators und Dallas Fuel. Nach dem Sieg im Kickoff Clash haben die Glads im Midseason Qualifier mit einem Durchmarsch von 6-0 erneut Anspruch auf eine Favoritenrolle angemeldet. Fuel musste im Round Robin zuletzt zwar zwei Niederlagen gegen Shock und Atlanta hinnehmen, konnte sich danach aber wieder fangen und die letzten vier Spiele vor den Playoffs für sich entscheiden.

London Spitfire oben mit dabei

Nach der knapp verpassten Qualifikation zum Kickoff Clash hat London im neuen Qualifikationslauf abermals einige Zacken zugelegt. Mit fünf Siegen kletterte das Team von Platz neun hinauf auf den fünften Platz, gleich hinter den Houston Outlaws. Für das Team mit dem deutschen Tankspieler Hadi „Hadi“ Bleinagel sind es die ersten Playoffs seit den Stage 2 Playoffs 2019. Was Hadi zum Midseason Madness Turnier zu sagen hatte, könnt ihr hier im Interview lesen.

Dreikampf an der Spitze der East-Tabelle

Aus der Asia-Region haben sich Seoul Dynasty, Hangzhou Spark, Shanghai Dragons und Philadelphia Fusion für das Turnier qualifiziert. Während Philadelphia mit 6-6 Spielen auf dem vierten Platz liegt, liefern sich die anderen Teams an der Spitze einen erbitterten Kampf um die Vorherrschaft in der East-Gruppe. Alle drei Mannschaften stehen aktuell auf einem Spielstand von neun Siegen und drei Niederlagen. Seoul hat jedoch aufgrund der Platzierung im Kickoff Clash zwei Punkte mehr. Auch in die Playoffs auf Hawaii geht der Roster um Overwatch-League-Urgestein Park „Profit“ Joon-yeong mit einer klaren Favoritenrolle.